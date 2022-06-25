Президент УЄФА прокоментував перспективи турніру.
АЛЕКСАНДР ЧЕФЕРІН, GETTY IMAGES
25 червня 2022, 16:20
Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував проект нового турніру Суперліги, якому не судилося стати реальним.
Функціонер заявив, що турнір вже мертвий, а ця назва тримається на слуху виключно завдяки трьом особам.
"УЄФа не монополіст. Клуби самі можуть вирішувати, де їм грати чи не грати. Але в разі приєднання до іншого турніру, то їм немає місця серед наших змаганнь.
Суперліга вже давно мертва. Є лише три людини, що таскають інших по судах. Просто три розлючені людини, але для турніру все скінчено", — наводить слова Чеферіна Football Italia.
Раніше президент УЄФА розкритикував футбольну інфраструктуру Італії.