Лига конференций

Польські фанати на стали зраджувати своїй репутації.

В першому раунді кваліфікації Ліги конференцій між собою зустрічались Лехія та Академія Пандева.

Через декілька хвилин після початку матчу фанати польського клубу напали на стюардів матчу за допомогою бейсбольних бит.

Відзначимо, що за декілька годин до початку зустрічі ультрас Лехії також розгромили один з пабів, що розташований неподалік від стадіону.

Після акції із працівниками стадіону, вболівальники почали битись між собою.

Afera na zielonej. Banda debili rzuca pałami drewnianymi. pic.twitter.com/IPRiOwLp3L — Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) July 7, 2022

Після цього інциденту клуб попросив вибачення перед всіма, хто вирішив відвідати цей матч, заявивши про неприпустимість такої поведінки. Слід відзначити, що на матчі не було жодного представника поліції.

Нагадаємо, що матч завершився із рахунком 4:1 на користь господарів поля.