Визначились команди, з якими можуть зіграти українські клуби.
ФОТО Football.UA
17 липня 2022, 11:50
У розіграші Ліги конференцій-2022/23 жоден з українських клубів не отримав пряму путівку.
Але луганська Зоря, яка посіла у минулому сезоні четверте місце, та полтавська Ворскла (5 місце), мають шанси туди потрапити через кваліфікацію.
Луганська команда стартує з півфіналу кваліфікації, і її суперник ще не визначився. Але вже відомі потенційні суперники. Їм випаде грати з переможцем однієї з пар:
- Сепсі — Олімпія
- Влажнія — Універсітатя Крайов
- Копер — Вадуц
- Петрокуб — Лачі
- Панатінайкос
Щодо Ворскли, то команда Віктора Скрипника стартує з чветьфіналу, тому їм потрібно пройти спочатку АІК. Якщо ця мета буде досягнута, то полтавчани зіграють з одним з переможців наступних пар:
- Ракув — Астана
- Башакшехір — Маккабі (Нетанья)
- Валмієра — Шкендія
- Спарта (Прага) — Вікінґ
Суперники Зорі і Ворскли стануть відомі 18 липня. Початок жеребкування о 15:00 за київським часом.