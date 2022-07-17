Лига конференций

Визначились команди, з якими можуть зіграти українські клуби.

У розіграші Ліги конференцій-2022/23 жоден з українських клубів не отримав пряму путівку.

Але луганська Зоря, яка посіла у минулому сезоні четверте місце, та полтавська Ворскла (5 місце), мають шанси туди потрапити через кваліфікацію.

Луганська команда стартує з півфіналу кваліфікації, і її суперник ще не визначився. Але вже відомі потенційні суперники. Їм випаде грати з переможцем однієї з пар:

- Сепсі — Олімпія

- Влажнія — Універсітатя Крайов

- Копер — Вадуц

- Петрокуб — Лачі

- Панатінайкос

Щодо Ворскли, то команда Віктора Скрипника стартує з чветьфіналу, тому їм потрібно пройти спочатку АІК. Якщо ця мета буде досягнута, то полтавчани зіграють з одним з переможців наступних пар: