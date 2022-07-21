Ліга конференцій

До вашої уваги — надвідповідальна гра за участі "зелено-білих".

Полтавська Ворскла під керівництвом Віктора Скрипника проведе першу зустріч із двох фактично виїзних дуелей проти шведського АІК в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЕФА.

Суперник "зелено-білих" — третя на поточний момент команда своєї країни в сезоні, що знаходиться в самому розпалі, проти якої полтавці проведуть зустріч сьогодні, 20 липня.

Матч відбудеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше відомим став потенційний суперник Ворскли за наступним раундом змагань.