До вашої уваги — надвідповідальна гра за участі "зелено-білих".
фото ФК Ворскла Полтава
21 липня 2022, 07:30
Полтавська Ворскла під керівництвом Віктора Скрипника проведе першу зустріч із двох фактично виїзних дуелей проти шведського АІК в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЕФА.
Суперник "зелено-білих" — третя на поточний момент команда своєї країни в сезоні, що знаходиться в самому розпалі, проти якої полтавці проведуть зустріч сьогодні, 20 липня.
Матч відбудеться о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, що раніше відомим став потенційний суперник Ворскли за наступним раундом змагань.