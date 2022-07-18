Ліга конференцій

Полтавчанам спочатку потрібно подолати другий раунд змагання.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Окрім луганської Зорі, у змаганні бере участь також і полтавська Ворскла.

Потенційним суперником команди Віктора Скрипника стане Валмієра (Латвія) — Шкендія (Північна Македонія). Але для того, щоб зустрітись з ними, Ворсклі спочатку потрібно переграти у двоматчевому протистоянні швецький АІК.

Перша зустріч між Ворсклою та АІКом відбудеться 21 липня о 19:00, а матч-відповідь запланований на 27 липня о 19:00. Обидва поєдинки пройдуть у Стокгольмі.

Перший поєдинок третього раунду кваліфікації до Ліги конференцій пройде 4 серпня. Матчі-відповідь відбудеться 11 серпня.

Відмітимо, що обидва поєдинки вболівальники зможуть побачити на YouTube-каналі Ворскли, а також YouTube-каналах Espreso TV та Футбольний формат.