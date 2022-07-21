Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють полтавська Ворскла та швецький АІК.
Віктор Скрипник, фото ФК Зоря Луганськ
21 липня 2022, 19:08
Полтавська Ворскла розпочне свої пригоди цьогорічною єврокубковою кампанією номінально домашнім матчем проти шведського АІК у Стокгольмі в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
Віктор Скрипник у своїй дебютній офіційній грі на чолі "зелено-білих" вирішив використати наступних дебютантів: Джоко Зайков та Андрій Бацула зіграють у захисті, тоді як Юрій Козиренко та Денис Олійник складуть фланги півзахисту, а до атаки відправиться Марлісон.
У складі суперників зробимо акцент на появі Мендеса на правому фланзі захисту, тоді як Мбунга-Кімпіок зіграє центрального нападника.
Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Яворський, Бацула — Козиренко, Тілль, Пуцлін, Олійник — Марлісон, Степанюк.
Запасні: Ткаченко, Ісенко, Якубу, Кравчук, Кулаковський, Крупський, Ізотов, Челядін, Черниш, Хрипчук, Мельничук, Родрігес.
Запасні: Яношевич, Генарех, Гвідетті, Ахмед, Сісей, Аярі, Січендже, Атола, Лустіг, Рінг.
АІК: Нордфельдт — Мендес, Мілошевич, Папаяннопулос, Отьєно — Гуссейн, Стефанеллі, Ларссон — Ельбузеді, Мбунга-Кімпіок, Бьорнстрьом.
Гра Ворскла — АІК почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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