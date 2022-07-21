Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють полтавська Ворскла та швецький АІК.

Полтавська Ворскла розпочне свої пригоди цьогорічною єврокубковою кампанією номінально домашнім матчем проти шведського АІК у Стокгольмі в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Віктор Скрипник у своїй дебютній офіційній грі на чолі "зелено-білих" вирішив використати наступних дебютантів: Джоко Зайков та Андрій Бацула зіграють у захисті, тоді як Юрій Козиренко та Денис Олійник складуть фланги півзахисту, а до атаки відправиться Марлісон.

У складі суперників зробимо акцент на появі Мендеса на правому фланзі захисту, тоді як Мбунга-Кімпіок зіграє центрального нападника.

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Яворський, Бацула — Козиренко, Тілль, Пуцлін, Олійник — Марлісон, Степанюк.

Запасні: Ткаченко, Ісенко, Якубу, Кравчук, Кулаковський, Крупський, Ізотов, Челядін, Черниш, Хрипчук, Мельничук, Родрігес.



АІК: Нордфельдт — Мендес, Мілошевич, Папаяннопулос, Отьєно — Гуссейн, Стефанеллі, Ларссон — Ельбузеді, Мбунга-Кімпіок, Бьорнстрьом.