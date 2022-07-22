Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку у рамках кваліфікації Ліги конференцій.
football24.ua
22 липня 2022, 08:15
У рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій полтавська Ворскла обіграла шведський АІК з рахунком 3:2.
Вже на четвертій хвилині команда Віктора Скрипника відкрила рахунок у матчі зусиллями Степанюка. У середині тайму гості зрівняли рахунок завдяки голу Стефанеллі, але через сім хвилин Козиренко знову вивів полтавців уперед. Проте ще до перерви шведи знову зрівняли цифри на табло — цього разу відзначився Ларсон. Незважаючи на все, у середині другого тайму Ворскла забила третій та переможний м'яч у ворота АІКа, а його автором став Челядін.
Огляд матчу:
Ворскла — АІК 3:2
Голи: Степанюк, 4, Козиренко, 24, Челядін, 69 — Стефанеллі, 17, Ларссон, 44
Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Яворський, Бацула — Козиренко (Челядін, 65), В. Тілль (Філіпе, 87), Пуцлін, Олійник — Марлісон, Степанюк (Кравчук, 90+2).
АІК: Нордфельдт — Мендес (Люстіг, 76, Рінг, 88), Мілошевич, Папаяннопулос, Отьєно — Гуссейн, Стефанеллі, Ларссон — Ельбузеді (Ахмед, 59), Мбунга-Кімпіока (Гвідетті, 58), Бьорнстрьом.
Попередження: Пердута, Козиренко, Пуцлін, Степанюк — Папаяннопулос, Мілошевич, Ларссон, Рінг.