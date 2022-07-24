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  • Ліга конференцій

    24 липня 2022, 11:05

    АІК — Ворскла: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

    До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу команди Віктора Скрипника у єврокубках.

    ФОТО ФК Ворскла
    ФОТО ФК Ворскла 24 липня 2022, 11:05

    У рамках матчу-відповіді кваліфікації до групового етапу Ліги конференцій полтавська Ворскла зіграє проти шведського АІКа.

    Перший поєдинок між цими командами був дуже цікавим, адже глядачі стадіону у Стокгольмі змогли побачити цілих п'ять забитих голів. 

    В кінцевому рахунку Ворскла зуміла здолати свого суперника (3:2). Огляд гри та найкращих моментів вже доступний на Football.ua.

    Онлайн-трансляція матчу

    На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу АІК — Ворскла. Старт 27 липня о 20:00 за київським часом.

    Гра, як і у першому разі, відбудеться на стадіоні Теле2 Арена в місті Стокгольм. Після закінчення на Football.ua з'явиться огляд матчу АІК — Ворскла.

    Ворскла змогла дозволити собі певні вхідні трансфери, підписавши двох бразильців та повернувши до України нападника Дениса Олійника, тоді як АІК посилився двома гравцями африканського походження і навіть встиг евакуювати з держави-окупанта захисника Акселя Бьорнстрьома.

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