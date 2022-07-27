Ліга конференцій

До вашої уваги — надвідповідальна гра за участі "зелено-білих".

Полтавська Ворскла під керівництвом Віктора Скрипника проведе другу з двох фактично виїзних дуелей проти шведського АІК в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЕФА.

Суперник "зелено-білих" — третя на поточний момент команда своєї країни в сезоні, що знаходиться в самому розпалі, проти якої полтавці проведуть зустріч сьогодні, 27 липня.

Нагадаємо, що перший матч залишився за полтавчанами — 3:2. Голи за Ворсклу забивали Русла Степанюк, Юрій Козиренко та Артем Челядін, а в складі суперників відзначились Ніколас Стефанеллі та Себастьян Ларссон.

Матч відбудеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вже відомий потенційний суперник Ворскли за наступним раундом змагань.