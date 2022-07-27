До вашої уваги — надвідповідальна гра за участі "зелено-білих".
фото ФК Ворскла Полтава
27 липня 2022, 12:40
Полтавська Ворскла під керівництвом Віктора Скрипника проведе другу з двох фактично виїзних дуелей проти шведського АІК в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЕФА.
Суперник "зелено-білих" — третя на поточний момент команда своєї країни в сезоні, що знаходиться в самому розпалі, проти якої полтавці проведуть зустріч сьогодні, 27 липня.
Нагадаємо, що перший матч залишився за полтавчанами — 3:2. Голи за Ворсклу забивали Русла Степанюк, Юрій Козиренко та Артем Челядін, а в складі суперників відзначились Ніколас Стефанеллі та Себастьян Ларссон.
Матч відбудеться о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, що вже відомий потенційний суперник Ворскли за наступним раундом змагань.