Ліга конференцій

Катерина Монзуль та Микола Балакін представлятимуть Україну в єврокубках.

Відразу дві бригади українських арбітрів працюватимуть на матчах-відповідях третього раунду Ліги конференцій, які пройдуть 11 серпня. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На поєдинку Хіберніанс (Мальта) — РФШ (Латвія) працюватиме квартет українок на чолі з Катериною Монзуль. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертий арбітр — Анастасія Романюк.

Гру Жил Вісенте (Португалія) — Рига (Латвія) обслуговуватиме четвірка українських арбітрів на чолі з Миколою Балакіним. У ролі його асистентів на лініях виступлять Віктор Нижник та Валентин Куцев. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

Нагадаємо, вже у четвер, 4 серпня, Зоря зустрінеться з Університатю о 20:30 за київською годиною. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри Ліги конференцій.