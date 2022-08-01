Другое

Англійські вболівальники мали претензії до Катерини Монзуль за роботу на фіналі жіночого Євро.

Учора на стадіоні Вемблі у Лондоні пройшов фінал жіночого чемпіонату Європи між збірними Англії та Німеччини, який завершився перемогою англійок з рахунком 2:1.

Цей матч був обслужений українською рефері Катериною Монзуль, однією з помічниць якої виступила ще одна українка – Марина Стрілецька.

Українка відсудила матч у жорсткій манері, особливо у першому таймі, коли вона видала три жовті картки, дві з яких англійкам. У другому таймі було ще дві жовті у бік німкеньок, а в овертаймах ще дві для англійок.

Виступаючи після першого тайму, колишній нападник збірної Англії Ян Райт розкритикував українську суддю.

"Рефери був жахливий — ніякої послідовності", — сказав Райт.

Також роботою українки були незадоволені фанати англійської збірної, які висловлювали своє невдоволення у твіттері.

"Сподіваюся, арбітр знайде свої жовті картки, коли вкотре сфолить Обердорф".

"Як такій поганій судді довірили фінал Євро? У нас не повинно бути жодної жовтої".

"Як щодо двох пропущених жовтих для німок? Це якийсь жарт".

Проте, після фінального свистка, всі начебто забули, хто обслуговував цей поєдинок і грізні емоції вщухли.