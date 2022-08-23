Ліга конференцій

Відбувся єдиний сьогоднішній поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

У єдиному сьогоднішньому матчі раунду плей-офф Ліги конференцій кіпрський АПОЕЛ на своєму полі обіграв шведський Юргорден із рахунком 3:2.

У складі переможців, які вели з рахунком 2:0 до 69 хвилини, голами відзначилися Магліца та Блум. Ще один м'яч забив Маркіньюш. У гостей забили Андерссон та Асоро.

За сумою двох матчів шведська команда виявилася сильнішою з рахунком 5:3 після домашньої перемоги – 3:0.

Таким чином, Юргорден зіграє у груповому етапі Ліги конференцій.

АПОЕЛ — Юргорден 3:2 (перший матч 0:3)

Голи: Магліца, 7, Блум, 23, Маркіньюш, 74 — Андерссон, 69, Асоро, 90+1.