Ліга конференцій

Football.ua пропонує своїм читачам визначити оптимальний склад учасників квартету для Дніпра-1 в Лізі конференцій.

Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги конференцій, яке розпочнеться о 15:30 за київським часом.

У цьому змаганні буде лише один представник з України — Дніпро-1. Команда Олександра Кучера буде у четвертому кошику під час жеребкування.

Football.ua пропонує своїм читачам визначити найбільш оптимальний квартет для дніпрян.