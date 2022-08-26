Football.ua пропонує своїм читачам визначити оптимальний склад учасників квартету для Дніпра-1 в Лізі конференцій.
Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги конференцій, яке розпочнеться о 15:30 за київським часом.
У цьому змаганні буде лише один представник з України — Дніпро-1. Команда Олександра Кучера буде у четвертому кошику під час жеребкування.
Football.ua пропонує своїм читачам визначити найбільш оптимальний квартет для дніпрян.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.