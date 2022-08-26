Ліга конференцій

Футболіст на останніх хвилинах здивував своїм забитим м'ячом.

У одному з 21 матчу фіналу плей-оф за вихід у груповий етап Ліги конференцій румунський Клуж вдома здолав словенський Марібор.

Перший матч закінчився з рахунком 0:0, хоча саме Клуж був фаворитом цього протистояння. Друга гра також проходила під диктовку господарів.

Але єдиний гол був забитий лише на 90 хвилині поєдинку. Після суматохи у штрафному майданчику екс-хавбек луганської Зорі Ловро Цвек продемонстрував техніку і забив гол ударом через себе.

Цвек виступав за Зорю до літа 2022 року, але з початком війни в Україні перебрався до Румунії.