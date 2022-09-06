Стала відома бригада арбітрів на матч Ліги конференцій.
Йігаль Фрід, getty images
06 вересня 2022, 18:25
СК Дніпро-1 скоро проведе дебютний матч Ліги конференцій у рамках групової стадії турніру.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, зустріч дніпрян з нідерландським АЗ обслужить бригада арбітрів з Ізраїлю.
Головним суддею буде Йігаль Фрід. Допомагатимуть йому Маті Якобов та Омер Барбіро. Четвертий арбітр – Шалом Бен Аврам.
Нагадаємо, що раніше стала відома заявка Дніпра-1 на груповий етап Ліги конференцій.