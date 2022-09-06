Ліга конференцій

Стала відома бригада арбітрів на матч Ліги конференцій.

СК Дніпро-1 скоро проведе дебютний матч Ліги конференцій у рамках групової стадії турніру.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, зустріч дніпрян з нідерландським АЗ обслужить бригада арбітрів з Ізраїлю.

Головним суддею буде Йігаль Фрід. Допомагатимуть йому Маті Якобов та Омер Барбіро. Четвертий арбітр – Шалом Бен Аврам.

Нагадаємо, що раніше стала відома заявка Дніпра-1 на груповий етап Ліги конференцій.