Ліга конференцій

Дніпряни визначилися із заявкою на єврокубки.

Дніпро-1 визначився із заявкою на груповий етап Ліги конференцій. Зазначимо, що у заявці відсутні захисник Еміліано Пуріта, хавбек Валентин Рубчинський та вінгер Веслі Брага.

Воротарі: Кінарейкін, Валеф, Рибак, Юрчук;

Захисники: Адамюк, Бузанелло, Амаш, Логінов, Сваток;

Півзахисники: Бабенко, Балулі, Бланко, Гуцуляк, Горбунов, Когут, Лучкевич, Назаренко, Піхальонок, Сарапій, Танчик;

Нападники: Довбик, Громов.

Дніпряни зіграють в одній групі з АЗ, Аполлоном та Вадуцом. Перший матч команда Кучера проведе проти голландців 8 вересня. Старт поєдинку – о 22:00.