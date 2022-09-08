Завершилася низка матчів у третьому за значимістю єврокубковому турнірі.
Фото: twitter.com/VillarrealCF
08 вересня 2022, 21:59
Фіорентина на своєму полі не зуміла обіграти РФШ, Вільярреал з труднощами впорався з Лехом, Андерлехт удома обіграв Сількеборг та інші матчі.
Андерлехт – Сількеборг 1:0
Гол: Фабіу Сілва, 81 (з пенальті).
Аустрія – Хапоель Беєр-Шева 0:0
Баллкані – ЧФР Клуж 1:1
Голи: Тачі, 65 — Матіас, 90.
Вільярреал – Лех 4:3
Голи: Чуквезе, 32, Баена, 36, 40, Коклен, 89 — Скурась, 2, Ісхак, 46 (з пенальті), 61.
Словацько – Партизан 3:3
Голи: Калабішка, 5, 19, Козак, 83 — Діабате, 47, 52, Гомеш, 61.
Фіорентина — РФШ 1:1
Голи: Барак, 56 – Іліч, 74.
Гартс – Башакшехір 0:4
Голи: Калдирим, 26, Ндайшиме, 67, Кінгслі, 85 (автогол), Озджан, 82.