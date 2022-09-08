Ліга конференцій

Команда Олександра Кучера не змогла розпочати виступи в Лізі конференцій із перемоги.

Насичений єврокубковий тиждень для українських поціновувачів футболу продовжував дніпровський Дніпро-1, якому потрібно було дати остаточну характеристику успішності виступів наших представників на міжнародній арені. Донецький Шахтар, із легким шоком від несподіванки, порадував успіхом у грі проти німецького РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів УЄФА (4:1), київське Динамо трошки не дотягнуло до схвального підсумку виїзного матчу проти турецького Фенербхаче (1:2), а ось СК потрібно було на формально власному полі в Кошице написати власну історію в матчі проти нідерландського АЗ Алкмар.

Суперниками колективу Олександра Кучера був досвідчений єврокубковий боєць, який у власній обоймі наразі майже не має футболістів, за плечима яких перебували б бодай якісь здобутки. Це трохи урівноважувало обидва колективи в контексті звітної дуелі, а страшенна злива, яка розпочалась незадовго до стартового свистку, узагалі змила будь-які передматчеві розклади, які готували експерти. На полі в першому таймі переважала цілком рівна гра.

Номінальні господарі продемонстрували цілком робочу модель захисту за схемою 4-4-2 з динамічною перебудовою під час різких випадів, і суперникам було дійсно важко зламати цей оборонний редут. Що й казати, якщо за великим рахунком винятковий гольовий момент у першому таймі на обидві команди змогли створити виключно футболісти СК, та й у тій ситуації не обійшлось без допомоги суперників. Беукема на 17 хвилині зрізав м’яч у ближню стійку під час прострілу Довбика з правого флангу, тим самим не дозволивши Гуцуляку розстріляти ворота.

Дніпро-1 безумовно програвав за показником володінням м’ячем, що могло непокоїти, проте до тих пір, поки команда Кучера дійсно грала в змістовний футбол, на це не було бажання звертати уваги. Можливо, це було зроблено даремно та необачно, бо останні півгодини гри дніпряни були змушені сидіти на власній половині поля, і тут уже всі недоліки можна було побачити наочно.

Десь оминала загроза Макса Валефа, коли, наприклад, м’яч влучав у поперечину в нього над головою, після зрізки подачі суперника з правого флангу, проти навіть вищі сили не могли стримати удар, коли керманич суперників Паскаль Янсен угадав із заміною правого захисника, випустивши на 62 хвилині японця Сугавару, який уже за мить зробив простріл до воротарського, де чомусь одного залишили Дані де Віта.

На жаль, після цього моменту Дніпро-1 уже не був навіть і близько схожим на себе зразка більш ранніх фрагментів протистояння. Повільні атаки, беззмістовні закидання наосліп із сподіваннями на Добвика. Навіть у реаліях УПЛ було б важко щось створювати таким чином, а тут — міжнародний рівень. АЗ не було потреби форсувати події, бо суперники майже не пручались власної долі, а Валеф на завершення зустрічі ще й урятував від другого пропущеного, коли двічі поспіль виграв дуель проти Рейндерса на лівому фланзі власного штрафного.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 проведе гостьовий матч проти кіпрського Аполлона, а нідерландський АЗ Алкмар буде вдома зустрічатись із Вадуцем.Дніпро-1 —0:1Д. де Віт, 63Макс Валеф — Адамюк, Сваток (Танчик, 76), Сарапій, Бузанелло — Піхальонок (Балулі, 69), Бабенко (Громов, 84), Рубчинський (Когут, 77) — Гуцуляк, Довбик, Амаш (Назаренко, 69).Верхюлст — Хацидіакос (Сугавара, 62), Беукема, Деккер, Керкез (М. де Віт, 62) — Класі, Д. де Віт, Рейндерс — Ев’єн, Одгор (Лахдо, 62), ван Бредероде (Базур, 88).Попередження: Базур