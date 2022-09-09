Завершилися поєдинки третього за значимістю єврокубкового турніру.
Фото: twitter.com/ogcnice
09 вересня 2022, 00:12
Ніцца та Кельн зіграли внічию, Вест Гем впорався зі Стяуа, Базель здолав Пюнік та інші поєдинки першого туру.
Ніцца – Кельн 1:1
Голи: Делор, 62 (з пенальті) — Тіггес, 19.
Базель - Пюнік 3:1
Голи: Малес, 23 (з пенальті), Бургер, 54, 76 — Дашян, 27.
Вадуц – Аполлон 0:0
Вест Гем – Стяуа 3:1
Голи: Боуен, 69 (з пенальті), Емерсон, 74, Антоніо, 90 – Кордя, 34.
Мольде – Гент 0:0
Сівасспор – Славія Прага 1:1
Голи: Саба, 26 – Олайїнка, 4.
Слован Братислава – Жальгіріс 0:0
Шемрок Роверс — Юргорден 0:0.