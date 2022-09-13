Ліга конференцій

Наші арбітри одержали призначення на матч єврокубку.

Українська бригада арбітрів на чолі із Євгеном Арановським отримала призначення на матч Ліги конференцій.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, наші судді обслужать зустріч другого туру групового етапу турніру між Кельном та Словацко.

Допомагатимуть Євгену Арановському на бічних лініях Віктор Матяш та Валентин Куцев. Четвертий арбітр – Ярослав Козик.

Нагадаємо, що матч відбудеться 15 вересня, у четвер, о 22:00. Слідкуйте за розвитком подій зустрічі на нашому сайті.