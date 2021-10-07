ЧМ-2022. Отбор

Игра отборочного цикла пройдет 9 октября.

Матч отборочного цикла ЧМ-2022 между Литвой и Болгарией будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Ассистентами главного рефери будут его соотечественники Владимир Володин и Александр Жуков, а резервным арбитром будет Сергей Бойко.

С системой ВАР будет работать Николай Балакин, а помогать ему будет Андрей Скрипка.

Напомним, матч между Литвой и Болгарией пройдет в субботу, 9 октября, в 16:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинка Екатерина Монзуль назначена главным арбитром матча Андорра — Англия.