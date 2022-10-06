Ліга конференцій

Дніпровський клуб продовжує виступи на груповому етапі третього за значимістю єврокубкового турніру.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА дніпровський Дніпро-1зіграє домашній матч проти люксембурзького Вадуца в Кошице.

Підопічні Олександра Кучера з чотирма балами втримують за собою другу сходинку турнірної таблиці квартету E, тоді як суперники з одним пунктом розташовуються на останній сходинці.

Онлайн-трансляція:

Букмекери вірять у Дніпро-1. На перемогу української команди пропонується коефіцієнт 1,65, а на перемогу гостей — 5,10. На нічию пропонується 4,00.

Матч Дніпро-1 — Вадуц відбудеться 6 жовтня о 19:45 за київським часом.