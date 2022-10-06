Ліга конференцій

Можливо, ключовий матч для команди Кучера.

Єврокубковий тиждень для українських клубів триває матчем у Кошиці. Там Дніпро-1 зіграє з представником чемпіонату Швейцарії, щоб уже за тиждень вирушити... ні, не до Швейцарії. Грати доведеться в Ліхтенштейні, оскільки “княжий клуб” представляє саме цю країну – просто через брак свого чемпіонату грає у швейцарській футбольній системі.

Поточна форма

Неможливо стартувати у чемпіонаті краще, ніж це зробив Дніпро-1. Чотири матчі – чотири перемоги, нуль пропущених, лише одна перемога була не розгромною, при тому, що грати довелося, зокрема, з Динамо на виїзді. А на виїзді з ФК Львів було схоже, що підопічні Кучера дозволяють собі економити сили: по-перше, Довбик та Бланко були замінені до кінця матчу, а по-друге, гості просто не форсували події.

Вадуц, саме за грою в чемпіонаті – повна протилежність. М'ясорубка у Лізі Конференцій (ліхтенштейнці були змушені проходити три раунди кваліфікації, грати з Копером, Коньяспором та віденським Рапідом) дорого коштувала їм у Челлендж-лізі: у дев'яти турах другого швейцарського дивізіону вони не перемогли жодного разу, а програли п'ять. Пропустив "княжий клуб" вже 20 разів; забив, до речі, чимало як для аутсайдера (11) – але загалом, їм зараз доречно радіти, що аутсайдер набрав у цих дев'яти турах лише одне очко. За фактом, Вадуц серйозно ризикує провести перший за 20 років сезон у третьому дивізіоні...

Але найгірше, що можна зробити перед матчем з Вадуцем – поставитися до нього з зневагою. Так, він передостанній у другому дивізіоні – а знаєте, хто останній? Ксамакс, який вибивав із єврокубків Динамо , у складі якого в очах рябило від зірок. Третьою з кінця в Челлендж-лізі йде та сама Беллінцона, яка вибивала набагато сильніший Дніпро; на шостому місці – Тун, який не потребує зайвих слів; впевнено останній у вищій лізі зараз Цюріх, який виносив Шахтар 4:0... Занадто багато разів наші клуби зазнавали поразок у матчах зі швейцарськими, щоб і зараз закидати їх шапками.

За великим рахунком, статус Вадуца — багато в чому арифметична історія. У вищій лізі Швейцарії грає всього 10 команд — не дивно, що в другому дивізіоні постійно бувають гучні імена. Минулого сезону Вадуц став четвертим у Челлендж-лізі – тобто можна сказати, що за класом був 14-ю командою Швейцарії. Для багатьох, дуже багатьох країн бути чотирнадцятим = грати у вищій лізі.

Допомогти Дніпру-1 може відсутність у Вадуца основного воротаря. Бенджамін Бухель заробив вилучення у попередньому єврокубковому матчі, і без нього доведеться грати Жіону Шанду. Незважаючи на немаленький вік (24 роки), запасний воротар Вадуца не має ніякого досвіду гри — не те що на рівні єврокубків, а й взагалі на рівні професійного футболу.

Слова, слова, слова

Валерій Городов, тренер Дніпра-1:

– Вадуц – старожил у єврокубках. Вони щороку грають у євротурнірах. Те, що вони пройшли такі команди, як Коньяспор і Рапід, говорить багато про що. Це амбітна, добротна, кваліфікована команда, і нам завтра буде складно. Але ми йдемо крок за кроком, і кожна гра для нас – досвід. Сподіваюся, що завтра ми матимемо гарний настрій.

Алессандро Маньяратті, головний тренер Вадуца:

– Я бачив перший матч Дніпра-1 проти Алкмара, де наш суперник грав у захисному стилі. У матчах чемпіонату та проти Аполлона Дніпро-1 грав у дуже гарний комбінаційний футбол, був дуже сильним у білдапі. Вважаю, що Дніпро-1 такий самий за силою, як Алкмар. Вони грають у схожий футбол, коли атакуючі гравці будь-якої миті можуть зробити сюрприз. Вони люблять комбінаційний футбол із короткими передачами посередині. Ми будемо готові до цього. Я пояснив команді, як вони мають діяти, і ми маємо ідею, як грати проти Дніпра-1. Подивимося, хороша вона чи ні.

Щоправда, за такого розбору тренер Вадуца не зміг навіть правильно вимовити прізвище Довбика. Алессандро сказав: "Ключовим гравцем вважаю №7, здається, його прізвище Довник". Сподіваюся, Артем дізнався про цей казус: він і так знайшов свою гру (шість голів в останніх п'яти матчах), а подібна неповага може додатково мотивувати його.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапiй, Бузанелло — Гуцуляк, Бабенко, Бланко - Пихальонок, Довбик, Рубчинский

Вадуц: Шанд — Ульрiх, Гассер, Трабер, Iзiк, Гельзер - Гаїч, Добрас, Хаслер — Сасере, Чiчек

Історія протистоянь

Звісно, Дніпро-1 зіграє з Вадуцем вперше в історії – він загалом проводить перший єврокубковий сезон. Але взагалі, той факт, що жереб підніс нам “княжий клуб” – добрий знак.

Саме з дуелі проти ліхтенштейців розпочався один із найкращих європейських сезонів в історії Дніпра. Тоді "біло-блакитні" зіграли з ліхтенштейнцями більш, ніж економно (дві перемоги по 1:0), але вже на наступній стадії обіграли і вибили (3:0, 1:2) сам Гамбург, який посів у попередньому сезоні четверте місце в Чемпіонат. Далі була перемога над загребським Динамо (2:0, 1:1) – і запекла боротьба з Марселем, в якій єдиний гол провів Дідьє Дрогба, і то з пенальті.

За той Дніпро грав, наприклад, спортивний директор Дніпра-1 Андрій Русол, а у тренерському штабі працював той самий Валерій Городов, який прийшов на вчорашню прес-конференцію. Сподіватимемося, що й ця дуель з Вадуцем стане початком великого шляху.

Віталій Пасічний, Football.ua