У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій відбулася низка поєдинків у слоті 19:45.

Сількеборг — Стяуа 5:0
Голи: Клюнге, 3, Куск, 8, Ніклас, 35, Стефан, 58, Адамсен, 71.

Андерлехт — Вест Гем 0:1
Гол: Скамакка, 79.

Лех — Хапоель Беєр-Шева 0:0

Словацко — Ніцца 0:1
Гол: Пепе, 54.

Мольде - Шемрок Роверс 3:0
Голи: Брінхільсен, 10, 49, Хуссейн, 58.

Сівасспор — Баллкані 3:4
Голи: Улвестад, 1, Есільюрт, 76, 90+2 — Такі, 20, Деллова, 31, 66, Красники, 90+4.

Пюнік - Жальгіріс 2:0
Голи: Жунінню, 44, Отубанджо, 61.