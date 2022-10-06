Завершилися матчі третього за значимістю єврокубкого турніру.
Фото: twitter.com/WestHam
06 жовтня 2022, 21:59
У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій відбулася низка поєдинків у слоті 19:45.
Сількеборг — Стяуа 5:0
Голи: Клюнге, 3, Куск, 8, Ніклас, 35, Стефан, 58, Адамсен, 71.
Андерлехт — Вест Гем 0:1
Гол: Скамакка, 79.
Лех — Хапоель Беєр-Шева 0:0
Словацко — Ніцца 0:1
Гол: Пепе, 54.
Мольде - Шемрок Роверс 3:0
Голи: Брінхільсен, 10, 49, Хуссейн, 58.
Сівасспор — Баллкані 3:4
Голи: Улвестад, 1, Есільюрт, 76, 90+2 — Такі, 20, Деллова, 31, 66, Красники, 90+4.
Пюнік - Жальгіріс 2:0
Голи: Жунінню, 44, Отубанджо, 61.