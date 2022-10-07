Завершилася низка матчів третього за значимістю єврокубкового турніру.
Гартс — Фіорентина, Getty Images
07 жовтня 2022, 00:12
У рамках третього туру Ліги конференцій відбулася низка поєдинків у слоті 22:00.
Базель – Слован Братислава 0:2
Голи: Паушек, 36, Чаврив, 45+1.
Славія Прага — Клуж 0:1
Гол: Янга, 45.
Гент — Юргорден 0:1
Гол: Фінделль, 38.
АЗ — Аполлон Лімасол 3:2
Голи: Єнс, 16, де Віт, 62, Карлссон, 85 — Йостен, 20, Кабрал, 71.
Кельн — Партизан 0:1
Гол: Маркович, 9.
Вільярреал - Аустрія 5:0
Голи: Баена, 18, Данжума, 43, Моралес, 76, 80, 88.
Гартс — Фіорентина 0:3
Голи: Мандрагора, 4, Куаме, 42, Йович, 79.
РФШ — Башакшехір 0:0.