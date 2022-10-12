Ліга конференцій

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме єврокубковий матч.

Матч четвертого туру групового етапу Ліги конференцій між словацьким Слованом та швейцарським Базелем обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром буде Сергій Бойко, а допомагати на лініях йому будуть Віктор Матяш та Валентин Куцев. Четвертим рефері призначено Віктора Копієвського.

Нагадаємо, матч Слован — Базель відбудеться завтра, 13 жовтня, о 19:45 за київським часом.

Після трьох турів Базель лідирує у групі Н, набравши шість очок, а у Слована чотири бали та третій рядок. На другому місці йде Пюнік – шість очок, а на четвертому – Жальгіріс – один бал.