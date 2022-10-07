Ліга конференцій

Український півзахисник непогано зіграв проти Вадуца.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій СК Дніпро-1 не зміг переграти ліхтенштейнський Вадуц — 2:2.

Незважаючи на невтішний результат, деякі з гравців української команди провели досить непоганий матч. Особливо виділявся Олександр Піхальонок.

25-річний український хавбек отримав 8,3 від порталу SofaScore та опинився у збірній туру разом із Крістіаном Куаме з Фіорентини та іншими гравцями.

Був близьким до попадання у цю команду і форвард Дніпра-1 Артем Добвик з оцінкою 8,07, але Моралес з Вільярреала отримав вищій бал — 8,8.