Ліга конференцій

Півзахисник Вільярреала зробив хет-трик та отримав заслужене визнання.

Півзахисник Вільярреала Хосе Луїс Моралес — найкращий гравець третього туру Ліги конференцій.

35-річний іспанець переміг в опитуванні, яке проводиться на сайті УЄФА. Перемога стала можливою завдяки хет-трику у домашньому матчі 3-го туру з Аустрією (5:0).

За звання гравця тижня у Лізі конференцій Моралес змагався з півзахисником Сількеборга Каспером Куском, хавбеком Мольде Ола Брюнгільдсеном та форвардом Фіорентини Крістіаном Куаме.

Раніше ми писали, що Піхальонок — у збірній туру Ліги конференцій за версією SofaScore.