Ліга конференцій

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди.

Дніпро-1 в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги конференцій гостив у Вадуца та здобув важку перемогу за рахунком 2:1.

Команда Олександра Кучера набрали три бали завдяки голу Артема Довбика у компенсований час.

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця дніпрян у звітній зустрічі.

Нагадаємо, що згодом на Football.ua буде доступне відео голу за огляд зустрічі між Дніпром-1 та Вадуцем.