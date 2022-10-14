Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди.
Вадуц - Дніпро-1, фото Дніпро-1
14 жовтня 2022, 00:27
Дніпро-1 в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги конференцій гостив у Вадуца та здобув важку перемогу за рахунком 2:1.
Команда Олександра Кучера набрали три бали завдяки голу Артема Довбика у компенсований час.
Пропонуємо вам обрати найкращого гравця дніпрян у звітній зустрічі.
Нагадаємо, що згодом на Football.ua буде доступне відео голу за огляд зустрічі між Дніпром-1 та Вадуцем.