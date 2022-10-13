Ліга конференцій

Дніпро-1 вистраждав перемогу над Вадуцем

Колектив Олександра Кучера значно покращив свої шанси на вихід до наступного раунду Ліги конференцій.

Вадуц — Дніпро-1, фото СК Дніпро-1

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Вадуц — Дніпро-1 1:2

Голи: Растодер, 30 — Амаш, 25, Довбик, 90+1



Вадуц: Бюхель — Фер (Ульріх, 46), Ізік, Джемайлі, Іодіс — Гаїч — Хаджі (Сасере, 66), Фоссо (Гаслер, 66), Добрас, Джокич (Зуттер, 87) — Растодер (Чічек, 76).



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш — Бабенко (Рубчинський, 76), Піхальонок (Горбунов, 83) — Гуцуляк (Танчик, 60), Балулі (Громов, 60), Бланко (Когут, 83) — Довбик.



Попередження: Фоссо — Бабенко, Громов, Танчик.