До вашої уваги — результати матчів першої половини вечора у ЛК 27 жовтня.
Гравець АЗ, ФК АЗ
27 жовтня 2022, 21:55
У рамках п'ятого раунду Ліги конференцій завершились перші матчі ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків.
Андерлехт — Стяуа 2:2
Голи: Версхарен, 38, Вертонген, 75 — Компаньйо, 60, Дава, 82
Аустрія — Лех Познань 1:1
Голи: Келеш, 70 — Ісхак, 48
Вадуц — АЗ Алкмар 1:2
Гол: Гаслер, 77 — Керкез, 50, ван Бредероде, 75
Вільярреал — Хапоель Б-Ш 2:2
Голи: Чуквезе, 57, Данжума, 70 — Хемед, 48, Ехезкел, 79
Ніцца - Партизан 2:1
Гол: Лемына, 77, Пепе, 29 — Гомес, 74
Фіорентина - Істамбул 2:1
Голи: Йович, 26, 62 — Алексич, 15
Матч між Кельном та Словацко був зупинений на 8 хвилині через непогоду. Невідомо, коли поєдинок буде відновлено.