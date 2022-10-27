Ліга конференцій

До вашої уваги — результати матчів першої половини вечора у ЛК 27 жовтня.

У рамках п'ятого раунду Ліги конференцій завершились перші матчі ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків.

Андерлехт — Стяуа 2:2

Голи: Версхарен, 38, Вертонген, 75 — Компаньйо, 60, Дава, 82

Аустрія — Лех Познань 1:1

Голи: Келеш, 70 — Ісхак, 48

Вадуц — АЗ Алкмар 1:2

Гол: Гаслер, 77 — Керкез, 50, ван Бредероде, 75

Вільярреал — Хапоель Б-Ш 2:2

Голи: Чуквезе, 57, Данжума, 70 — Хемед, 48, Ехезкел, 79

Ніцца - Партизан 2:1

Гол: Лемына, 77, Пепе, 29 — Гомес, 74

Фіорентина - Істамбул 2:1

Голи: Йович, 26, 62 — Алексич, 15

Матч між Кельном та Словацко був зупинений на 8 хвилині через непогоду. Невідомо, коли поєдинок буде відновлено.