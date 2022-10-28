До вашої уваги — результати матчів другої половини вечора у ЛК 27 жовтня.
Вест Гем, Getty Images
28 жовтня 2022, 00:02
У рамках п'ятого раунду Ліги Конференцій завершилась друга група матчів ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків.
Базель — Жальгіріс 2:2
Голи
: Діуф, 2, Зечері, 18 — Оєвусі, 43, 62
Балкані — Славія Прага 0:1
Гол: Лінгр, 75
Вест Гем — Сількеборг 1:0
Гол: Лансіні, 24
Мольде — Юргорден 2:3
Голи: Брунхільдсен, 6, Кааса, 21 — Едвардсен, 44, Асоро, 67, Радетінац, 77
Сівасспор — Клуж 3:0
Голи: Ятабаре, 22, 73, Градель, 65
Слован Братіслава — Пюнік 2:1
Голи: Кащія, 84, Рамірес, 85 — Кочук, 64
Хартс - РФС 2:1
Голи: Шенкленд, 3, Холлідей, 12 — Фрізенбіхлер, 39
Шемрок Роверс — Генк 1:1
Голи: Гаффні, 3 — Хонг, 74