У рамках п'ятого раунду Ліги Конференцій завершилась друга група матчів ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків.

Базель — Жальгіріс 2:2
Голи: Діуф, 2, Зечері, 18 — Оєвусі, 43, 62

Балкані — Славія Прага 0:1

Гол: Лінгр, 75

Вест Гем — Сількеборг 1:0

Гол: Лансіні, 24

Мольде — Юргорден 2:3

Голи: Брунхільдсен, 6, Кааса, 21 — Едвардсен, 44, Асоро, 67, Радетінац, 77

Сівасспор — Клуж 3:0

Голи: Ятабаре, 22, 73, Градель, 65

Слован Братіслава — Пюнік 2:1

Голи: Кащія, 84, Рамірес, 85 — Кочук, 64

Хартс - РФС 2:1

Голи: Шенкленд, 3, Холлідей, 12 — Фрізенбіхлер, 39

Шемрок Роверс — Генк 1:1

Голи: Гаффні, 3 — Хонг, 74