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Наставник поділився думками стосовно першого матчу на чолі Команди.

Головний тренер Вільярреала поділився думками стосовно дебютного матчу на чолі кастельйонців проти Хапоеля.

"Я цілком задоволений тим, що побачив на полі, тому що гравці робили багато з того, про що ми говорили в роздягальні. Ми довго грали на половині суперника і вміло керували м'ячем, хоча це правда, що були деякі втрати, але вони добре інтерпретували те, що я просив їх зробити. Нам вдалося утримати їх близько до їхнього штрафного майданчика.

Ми не в найкращому стані. У нас є кілька травмованих гравців, але у мене склалося хороше враження про команду. Це чудові гравці, які одразу все розуміють, і мені це подобається.

У Вільярреалі мене знали, і вони задоволені моїм уявленням про те, як повинен грати клуб. Також задоволені й гравці, які будуть щасливі, тому що контекст для них позитивний, і ми побачимо, як багато з них будуть прогресувати. Це правда, що вимоги та концентрація будуть для них високими, але я впевнений, що вони отримають задоволення. Після сьогоднішньої гри я задоволений багатьма речами щодо того, до чого я прагнув, хоча це правда, що нам потрібно покращити та переналаштувати певні аспекти.

Атлетік — це дуже міцна, напружена та фізично сильна команда, яка, безумовно, ускладнить нам завдання, але таким був і Хапоель, і в різних частинах гри нам вдавалося подолати їх".

Нагадаємо, що колектив Сетьєна не втримав переможний результат з ізраїльтянами (2:2).