Наставник поділився думками стосовно першого матчу на чолі Команди.
Кіке Сетьєн
28 жовтня 2022, 10:02
Головний тренер Вільярреала поділився думками стосовно дебютного матчу на чолі кастельйонців проти Хапоеля.
"Я цілком задоволений тим, що побачив на полі, тому що гравці робили багато з того, про що ми говорили в роздягальні. Ми довго грали на половині суперника і вміло керували м'ячем, хоча це правда, що були деякі втрати, але вони добре інтерпретували те, що я просив їх зробити. Нам вдалося утримати їх близько до їхнього штрафного майданчика.
Ми не в найкращому стані. У нас є кілька травмованих гравців, але у мене склалося хороше враження про команду. Це чудові гравці, які одразу все розуміють, і мені це подобається.
У Вільярреалі мене знали, і вони задоволені моїм уявленням про те, як повинен грати клуб. Також задоволені й гравці, які будуть щасливі, тому що контекст для них позитивний, і ми побачимо, як багато з них будуть прогресувати. Це правда, що вимоги та концентрація будуть для них високими, але я впевнений, що вони отримають задоволення. Після сьогоднішньої гри я задоволений багатьма речами щодо того, до чого я прагнув, хоча це правда, що нам потрібно покращити та переналаштувати певні аспекти.
Атлетік — це дуже міцна, напружена та фізично сильна команда, яка, безумовно, ускладнить нам завдання, але таким був і Хапоель, і в різних частинах гри нам вдавалося подолати їх".
Нагадаємо, що колектив Сетьєна не втримав переможний результат з ізраїльтянами (2:2).