Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють нідерландський АЗ Алкмар та дніпровський Дніпро-1.

Дніпровський Дніпро-1 побореться за першу сходинку квартету E Ліги конференцій УЄФА проти нідерландського АЗ Алкмар на полі суперників.

Паскаль Янсен, у порівнянні з перемогою над ліхтенштейнським Вадуцем (2:1), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Олександр Кучер, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), також повторив аналогічний стартовий склад.

АЗ Алкмар: Верхюлст — Хацидіакос, Беукема, Деккер, Керкез — Рейндерс, Д. де Віт, Класі — Сугавара, Одгор, Карлссон.

Запасні: Віндаль-Єнсен, Вестервелд, Павлідіс, Копмейнерс, Барасі, ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеєстер, М. де Віт.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Назаренко, Піхальонок, Амаш — Довбик.

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Юрчук, Кононов, Логінов, Когут.



Гра АЗ Алкмар — Дніпро-1 почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.