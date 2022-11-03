Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс матчу шостого туру розіграшу Ліги Конференцій УЄФА-2022/23.

Чи не найліпші умови серед усіх українських представників у єврокубкові змаганнях поточного сезону перед останнім туром групового етапу зберігаються у дніпровського Дніпра-1. СК уже забезпечило собі місце у плей-оф Ліги конференцій УЄФА, проте можна ще поборотись й за два тижні зайвого відпочинку на початку лютого.

АЗ АЛКМАР — ДНІПРО-1

ЧЕТВЕР, 3 ЛИСТОПАДА, 19:45. АФАС, АЛКМАР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНАСТАСІОС ПАПАТЕТРУ (ХОРВАТІЯ).

Розпочинати новий календарний рік із аж занадто ранішніх матчів у календарі не бажають не тільки команди з ліг, схожих за розкладом на АПЛ, де змагання фактично не зупиняються ні на тиждень без екстрених випадків. Українським командам також було б не бажано потрапляти до подібної ситуації, проте задля дотримання цих передумов Дніпру-1 буде потрібно обіграти нідерландський АЗ Алкмар на його полі.

Останнього разу ці дві команди зустрічались поміж собою, коли очікування від виступів дніпрян у цьогорічній єврокубковій кампанії з нашого боку були такі собі. Команда Олександра Кучера тільки-но втратила можливість грати в Лізі Європи УЄФА через поразку від кіпрського АЕК Ларнака, проте хто ж тоді знав, що клуб із доволі скромної футбольної країни не зможуть подолати ще й наші віце-чемпіони в особі київського Динамо?

На цьому тлі СК потрапляє до групи Ліги конференцій, яка за своїм складом учасників за більш-менш звичних умов восьмирічного воєнного часу для колективу з України не повинна була стати аж занадто важкою. Проте Дніпро-1 починає з мінімальної поразки саме від АЗ Алкмар (0:1), яка за потужністю ляпаса в підсумку була схожа більше на розгром. Дніпряни дійсно нічого не показали в матчі першого туру.

Тим часом на внутрішній арені колектив Кучера неначе той скелелаз прямував до одноосібного лідерства в турнірній таблиці, і до сих пір удало утримується на здобутих позиціях. Утім, поступово Дніпро-1 втратив як статус команди, що не пропускала в свої ворота, так і вперше поділив очки з петровським Інгульцем у "річковому" дербі (2:2).

На настрій команди Кучера це не мало суттєвого впливу, бо надалі він продовжував перемагати, зокрема здобувши визначальний успіх у грі тиждень тому проти кіпрського Аполлона (1:0), і чемпіонів цієї острівної країни ми навесні наступного року вже не побачимо в єврокубках за будь-яких умов. Чи є це досягненням у дебютному сезоні виступів на міжнародній арені? Безумовно, що так.

Покращити власній здобутки у Дніпра-1 також буде гарна нагода, хоча й не настільки проста, як може здатись із огляду на останні результати виступів АЗ Алкмар на внутрішній арені. Футболісти Паскаля Янсена відверто забуксували на грі проти Феєнорда (1:2), після чого програли ще й більш скромному Ексельсіору (1:2), тож амстердамський Аякс та ПСВ одразу атакували його лідерські позиції в чемпіонських перегонах.

У єврокубках команда з Нідерландів також мала не дуже приємний візит до ліхтенштейнського Вадуца, як і Дніпро-1 кількома тижнями раніше, проте перемогу все ж таки здобула (2:1), завдяки чому втримала перевагу в два очки над дніпрянам перед заключним туром. Такий результат дає АЗ достатньо опцій для того, щоб проводити гру в і без того позиції фаворитів таким чином, як самого забажає, бо виключно поразка зробить весінню частину сезону для представників Ередивізі більш складною.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Паскаля Янсена. Так, на перемогу АЗ Алкмар пропонується коефіцієнт 1,20, тоді як потенційний успіх Дніпра-1 оцінюється показником 13,00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АЗ Алкмар: Вергхюлст — Хатцидіакос, Беукема, Деккер, Керкез — Рейндерс, де Вит, Класі — Сугавара, Едегор, Карлссон.

Дніпро-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Танчик, Піхальонок, Гуцуляк — Довбик.

Не зіграють: Ев’єн, Ванхеусден, Інді — Бланко, Горбунов, Громов, Лучкевич, Пуріта.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались поміж собою лише одного разу — у першому колі цьогорічного розіграшу Ліги конференцій УЄФА.

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