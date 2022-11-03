В рамках шостого туру групового етапу Ліги конференцій пройшов ряд зустрічей, за підсумками яких визначились результати декількох квартетів.

Гент — Мольде 4:0
Голи: Хюльсагер, 52, Годеау, 62, Кумс, 80, Кюйперс, 89

Юргорден — Шемрок Роверс 1:0
Гол: Ерікссон, 19

Группа F
1 Юргорден Юргорден 6 16
2 Гент Гент 6 8
3 Мольде Мольде 6 7
4 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 6 2

Жальгірс — Слован Братислава 1:2
Голи: Кєреме, 47 — Чаврич, 15, 23

Пюнік — Базель 1:2
Голи: Юрічич, 72 — Малес, 17, Каде, 29

Группа H
1 Базель Базель 6 11
2 Слован Братислава Слован Братислава 6 11
3 Пюнік Пюнік 6 6
4 Жальгіріс Жальгіріс 6 5

Славія Прага — Сівасспор 1:1
Голи: Гутас, 65 (автогол) — Градель, 28

ЧФР Клуж — Балкані 1:0
Голи: Боатенг, 17

Группа G
1 Сівасспор Сівасспор 6 11
2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 6 10
3 Славія Прага Славія Прага 6 8
4 Баллкані Баллкані 6 4

Аполлон — Вадуц 1:0
Гол: Роберж, 32

Группа E
1 АЗ Алкмар АЗ Алкмар 6 15
2 Дніпро-1 Дніпро-1 6 10
3 Аполлон Лімасол Аполлон Лімасол 6 7
4 Вадуц Вадуц 6 2