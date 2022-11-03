Пропонуємо вашій увазі результати матчів.
Слован Братіслава, getty images
03 листопада 2022, 21:47
В рамках шостого туру групового етапу Ліги конференцій пройшов ряд зустрічей, за підсумками яких визначились результати декількох квартетів.
Гент — Мольде 4:0
Голи: Хюльсагер, 52, Годеау, 62, Кумс, 80, Кюйперс, 89
Юргорден — Шемрок Роверс 1:0
Гол: Ерікссон, 19
Жальгірс — Слован Братислава 1:2
Голи: Кєреме, 47 — Чаврич, 15, 23
Пюнік — Базель 1:2
Голи: Юрічич, 72 — Малес, 17, Каде, 29
Славія Прага — Сівасспор 1:1
Голи: Гутас, 65 (автогол) — Градель, 28
ЧФР Клуж — Балкані 1:0
Голи: Боатенг, 17
Аполлон — Вадуц 1:0
Гол: Роберж, 32