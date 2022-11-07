Представляємо вашій увазі результати жеребкування третього за престижністю єврокубка.
Getty Images
07 листопада 2022, 15:22
Сьогодні, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій.
У цьому турнірі Україну представляє дебютант турніру – Дніпро-1, який посів друге місце за підсумками групового етапу.
Всього у жеребкуванні взяли участь 16 колективів. Другі команди груп Ліги Конференцій отримали статус сіяних. Команди, які "опустилися" з Ліги Європи — несіяних.
Команди, які посіли другі сходинки у квартетах Ліги Конференцій: Фіорентина (Італія), Дніпро-1 (Україна), Гент (Бельгія), ЧФР Клуж (Румунія), Базель (Швейцарія), Андерлехт (Бельгія), Лех (Польща), Партизан (Сербія).
Команди, які посіли треті місця у своїх групах Ліги Європи: АЕК Ларнака (Кіпр), Шериф (Молдова), Лаціо (Італія), Карабах (Азербайджан), Трабзонспор (Туреччина), Брага (Португалія), Лудогорець (Болгарія), Буде/Глімт (Норвегія).
У ході жеребкування утворилися такі пари:
Карабах (Азербайджан) — Гент (Бельгія)
Трабзонспор (Туреччина) — Базель (Швейцарія)
Лаціо (Італія) — ЧФР Клуж (Румунія)
Буде-Глімт (Норвегія) — Лех (Польща)
Брага (Португалія) — Фіорентина (Італія)
АЕК Ларнака (Кіпр) — Дніпро-1 (Україна)
Шериф (Молдова) — Партизан (Сербія)
Лудогорець (Болгарія) — Андерлехт (Бельгія)
Нагадаємо, перші стикові матчі заплановані на 16 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень — 23 лютого.