Ліга конференцій

Представляємо вашій увазі результати жеребкування третього за престижністю єврокубка.

Сьогодні, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій.

У цьому турнірі Україну представляє дебютант турніру – Дніпро-1, який посів друге місце за підсумками групового етапу.

Всього у жеребкуванні взяли участь 16 колективів. Другі команди груп Ліги Конференцій отримали статус сіяних. Команди, які "опустилися" з Ліги Європи — несіяних.

Команди, які посіли другі сходинки у квартетах Ліги Конференцій: Фіорентина (Італія), Дніпро-1 (Україна), Гент (Бельгія), ЧФР Клуж (Румунія), Базель (Швейцарія), Андерлехт (Бельгія), Лех (Польща), Партизан (Сербія).

Команди, які посіли треті місця у своїх групах Ліги Європи: АЕК Ларнака (Кіпр), Шериф (Молдова), Лаціо (Італія), Карабах (Азербайджан), Трабзонспор (Туреччина), Брага (Португалія), Лудогорець (Болгарія), Буде/Глімт (Норвегія).

У ході жеребкування утворилися такі пари:

Карабах (Азербайджан) — Гент (Бельгія)

Трабзонспор (Туреччина) — Базель (Швейцарія)

Лаціо (Італія) — ЧФР Клуж (Румунія)

Буде-Глімт (Норвегія) — Лех (Польща)

Брага (Португалія) — Фіорентина (Італія)

АЕК Ларнака (Кіпр) — Дніпро-1 (Україна)

Шериф (Молдова) — Партизан (Сербія)

Лудогорець (Болгарія) — Андерлехт (Бельгія)

Нагадаємо, перші стикові матчі заплановані на 16 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень — 23 лютого.