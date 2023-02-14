Ліга конференцій

Визначилась бригада арбітрів на матч Ліги конференцій.

Дніпро-1 дізнався імена арбітрів, що будуть працювати на першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій проти АЕК.

Як повідомляє офіційний сайт української команди, на грі будуть працювати арбітри з Данії. Головним буде Якоб Кехлет, на бокових лініях — Ларс Хуммельгор та Віктор Скітте.

Обов'зяки четвертого арбітра на себе візьме Морген Крог, а на ВАР буде працювати Федаї Сан зі Швейцарії.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій між Дніпром-1 та АЕКом із Ларнаки відбудеться на Кіпрі — 16 лютого. Гра у відповідь запланована на 23 лютого.