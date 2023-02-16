Завершились чотири поєдинки Ліги конференцій.
Брага - Фіорентина, getty images
16 лютого 2023, 21:52
В рамках перших поєдинків 1/16 фіналу Ліги конференцій Фіорентина грала на виїзді проти Браги та здобула вкрай переконливу перемогу з рахунком 4:0 — голи на свій рахунок записали Йович та Артур.
В матчі Буде-Глімта проти Леха команди не змогли відзначитись забитими голами, тоді як Карабах мінімально обіграв Гент завдяки голу Андраде.
Трабзонспор, своєю чергою, приймав Базель та переміг завдяки голу Ларсена в середині другого тайму.
Брага - Фіорентина 0:4
Голи: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90
Буде-Глімт — Лех Познань 0:0
Карабах - Гент 1:0
Гол: Андраде, 78
Трабзонспор — Базель 1:0
Гол: Ларсен, 65