Ліга конференцій

Завершились чотири поєдинки Ліги конференцій.

В рамках перших поєдинків 1/16 фіналу Ліги конференцій Фіорентина грала на виїзді проти Браги та здобула вкрай переконливу перемогу з рахунком 4:0 — голи на свій рахунок записали Йович та Артур.

В матчі Буде-Глімта проти Леха команди не змогли відзначитись забитими голами, тоді як Карабах мінімально обіграв Гент завдяки голу Андраде.

Трабзонспор, своєю чергою, приймав Базель та переміг завдяки голу Ларсена в середині другого тайму.

Брага - Фіорентина 0:4

Голи: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90

Буде-Глімт — Лех Познань 0:0

Карабах - Гент 1:0

Гол: Андраде, 78

Трабзонспор — Базель 1:0

Гол: Ларсен, 65