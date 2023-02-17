Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій, що почався 16 лютого 2023, 22:00.

У рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій єдиний представник від України у цьому змаганні Дніпро-1 програв кіпрському АЕКу з Ларнаки.

Підопічні Олександра Кучера непогано виглядали у другому таймі, але все ж пропустили на 84 хвилині від Гарсії.

Дивіться відео голів та огляд матчу:

АЕК Ларнака — Дніпро-1 1:0

Гол: Гарсія, 85



АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс, Луїш Густаву (Гонсалес, 90+2) — Фараж (Енглезу, 90+1), Трічковські (Ніколич, 65), Яколіш (Касас, 88) — Лопеш (Оєр, 88).



Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш (Горбунов, 46) — Бабенко, Рубчинський (Танчик, 60) — Гуцуляк, Піхальонок (Когут, 89), Пеглоу (Бланко, 46) — Довбик (Назаренко, 89).



Попередження: Гарсія — Амаш, Танчик