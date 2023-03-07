Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 7 березня 2023 року, 19:45.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій Лаціо на Стадіо Олімпіко приймав АЗ Алкмар та поступився з рахунком 1:2.

Італійська команда відкрила рахунок зусиллями Педро, тоді як пізніше Павлідіс і Кркез перевернули хід зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — АЗ в Лізі конференцій:

Лаціо — АЗ 1:2

Голи: Педро, 18 — Павлідіс, 45, Кркез, 62

Лаціо: Максимільяну - Лаццарі, Казале (Романьйолі, 46), Патрік, Марушич — Мілінкович-Савич, Катальді (Вессіно, 70), Альберто, Педро (Канчелльєрі, 70), Дзакканьї — Андерсон.

АЗ: Раян — Керкез (Де Віт, 83), Хацідіакос, Гоеш, Сугавара — Рейндерс, Мейнанс, Класі — Карлссон (Ван Бредероде, 83), Одгорд (Михайлович, 83) — Павлідіс (Мердінк, 83).

Попередження: Класі, Керкез.