Ліга конференцій

Фахівець поспілкувався з пресою після єврокубкового матчу.

Головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі висловився про поразку у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій від АЗ Алкмар.

"У нас був неправильний настрій на цей поєдинок. Після непоганого старту матчу ми відступили назад і грали на останніх двадцяти метрах. Відводили гру до наших воріт, замість того, щоб тримати суперника подалі від них. Водночас ми створили багато моментів і могли виграти, але припустилися багатьох помилок у завершальній стадії атаки.

Я вже обговорював з футболістами той факт, що ми створюємо багато моментів, але забиваємо менше, ніж потрібно. Це означає, що ми втратили настирливість і зосередженість. Хоча Сергій Мілінкович-Савич завжди може зробити більше, він росте на тренуваннях. І я не хочу, щоб він знову став гравцем, який іноді заграється заради індивідуального перфомансу.

Також ми не хотіли ризикувати здоров'ям Казале – лікар сказав, що в нього є невелика проблема з литковим м'язом. Впевнений, що він міг би і продовжити гру, але його стан був не ідеальним. Так само як і наша гра в обороні не була ідеальною – двічі результативно помилилися біля своїх воріт, хоча тих ситуацій, мені здається, можна було уникнути.

Що стосується суддівства, то скажу, що і в Серії А є арбітри подібного типу, які дають боротися і не завжди свистять, фіксуючи фоли після фізичного контакту. Не думаю, що це стало проблемою. На тлі того, що ми пропустили два м'ячі, яких можна було уникнути, і водночас не змогли реалізувати сім або вісім гольових моментів", — сказав Саррі.

Відео голів та огляд матчу між Лаціо та АЗ Алкмар дивіться вже на Football.ua.