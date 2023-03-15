Дивіться відео найкращих моментів матчу ЛК, що відбувся 15 березня 2023 року, 19:00.
ФОТО ФК ГЕНТ
15 березня 2023, 21:25
У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій Гент у гостях впевнено переграв Башакшехір — 4:1.
Героєм поєдинку став 20-річний форвард Гента Еммануель Орбан Гіфт, який оформив хет-трик за три хвилини.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Башакшехір — Гент 1:4 (перший матч — 1:1)
Голи: Янузай, 88 — Гіфт, 31, 32, 34, Кейперс, 37
Башакшехір: Бабаджан — Шахінер, Дуарте, Туба, Ліма — Білья, Озджан (Алексич, 46), Такдемір, Тюрюч (Шиш, 46), Гюрлер (Челік, 80) — Окака-Чука (Янузай, 68).
Гент: Роф — Торунаріга (Окуму, 68), Нгадеу, Пйонтковскі, Кастро-Монтес — Хонг (Оджіджа-Офое, 68), Де Сарт, Кумс, Фофана (Самойс, 68) — Гіфт (Хауге, 82), Кейперс (Депуатр, 68).
Попередження: Білья, Туба.