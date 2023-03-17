Завершились поєдинки третього за значущістю турніру.
Вест Гем, getty images
17 березня 2023, 00:16
В рамках поєдинків у відповідь Ліги конференцій АЗ переграв Лаціо, Вест Гем знищив АЕК, Вільярреал поступився Андерлехту, а Ніцца обіграла Шериф.
Ніцца - Шериф 3:1 (перший матч — 1:0)
Голи: Лаборд, 30, Моффі, 53, Браїмі, 79 — Тапсоба, 54
АЗ — Лаціо 2:1 (перший матч — 2:1)
Голи: Карлссон, 28, Павлідіс, 62 — Андерсон, 21
Вест Гем — АЕК 4:0 (перший матч — 2:0)
Голи: Скамакка, 21, Боуен, 47, 49, Мубама, 65
Вільярреал — Андерлехт 0:1 (перший матч — 1:1)
Голи: Слімані, 73
Сівасспор — Фіорентина 1:4 (перший матч
Голи: Есіл'юрт, 35 — Артур, 44, Міленкович, 62, Гутас (у власні ворота, 78), Кастровіллі, 89
Слован Б — Базель 2:2 (по пенальті — 1:4, перший матч — 2:2)
Голи: Абубакарі, 10, Куцка, 17 — Калафіорі, 53, Амдуні, 90+3
Юргорден — Лех 0:3 (перший матч — 2:0)
Голи: Марчвінскі, 77, Квеквескірі, 90+1, Скурас, 90+2