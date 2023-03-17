Ліга конференцій

Вісім команд дізналися своїх суперників у наступній стадії плей-оф третього за престижем єврокубку.

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

У процедурі жеребкування взяли участь вісім команд, які вийшли переможцями за підсумками двоматчевих протистоянь у минулій стадії турніру: Андерлехт (Бельгія), АЗ Алкмар (Нідерланди), Базель (Швейцарія), Фіорентина (Італія), Гент (Бельгія), Лех (Польща), Ніцца (Франція) та Вест Гем Юнайтед (Англія).

За підсумками жеребкування команди утворили наступні пари на стадії 1/4 фіналу Ліги конференцій:

Лех (Польща) - Фіорентина (Італія)

Гент (Бельгія) - Вест Гем (Англія)

АЗ Алкмар (Нідерланди) - Андерлехт (Бельгія)

Базель (Швейцарія) - Ніцца (Франція)

Крім того, стали відомі пари в 1/2 фіналу Ліги конференцій:

Лех (Польща) / Фіорентина (Італія) - Базель (Швейцарія) / Ніцца (Франція)

Гент (Бельгія) / Вест Гем (Англія) - АЗ Алкмар (Нідерланди) / Андерлехт (Бельгія)

Нагадаємо, що перші матчі чвертьфіналу Ліги конференцій відбудуться 13 квітня, а другі — 20 квітня. Ознайомитись із детальним ходом жеребкування можна за допомогою текстової трансляції на нашому сайті.