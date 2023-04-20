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Чемпіон Польщі залишає єврокубки на мажорній ноті.

Лех практично створив крутий камбек проти Фіорентини. Команда Джона ван ден Брома програла в Познані у першому матчі з рахунком 1:4, проте вела 3:0 на виїзді, серйозно претендуючи на прохід далі.

Втім, команді Італьяно таки вдалося дотиснути непоступливого суперника завдяки голам Соттіля та Кастровіллі, не без проблем оформивши вихід у наступний раунд. Чемпіон Польщі достойно завершує цю єврокампанію.

Фіорентина — Лех 2:3

Голи: Соттіль, 78, Кастровіллі, 90 — Соуза, 9, Вельде, 64, Собєх, 69

Фіорентина: Террачано — Венуті, Міленкович (Мартінес Куарта, 46), Ігор, Бірагі (Терзич, 53) — Бонавентура (Кастровіллі, 71), Мандрагора, Барак — Гонсалес, Йович (Артур, 71), Соттіль (Куаме, 86)

Лех: Беднарек — Дагерстоль, Карлстрем, Мілич — Скурас, Червінскі (Перейра, 31), Муравскі (Квеквескірі, 82), Ребочо — Соуза (Мархвінскі, 80) — Собєх (Ісхак, 79), Вельде (Ба Луа, 80)

Попередження: Бірагі, Міленкович, Терзич, Венуті — Собєх, Червінскі, Квеквескірі, Скурас