Ліга конференцій

Завершився складний та напружений поєдинок.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій Базель на своєму полі приймав Фіорентину. Нагадаємо, що у першому поєдинку сильнішим виявився швейцарський колектив – 2:1.

Командам не вистачило 90 хвилин, щоб виявити переможця, тож гра перейшла до овертаймів.

Поєдинок довелося навіть зупиняти арбітру – комусь, швидше за все, з уболівальників стало погано на стадіоні, внаслідок чого була пауза.

Після того, як гра продовжилася, точку в грі поставив Барак. На 129-й хвилині гри він забив гол та вивів Фіорентину у фінал Ліги конференцій, де італійська команда зіграє проти Вест Гема.

Базель – Фіорентина 1:3

Голи: Амдуні 55 – Н. Гонсалес 35, 72, Барак 120+9

Базель: Хіц – Ланг, Адамс, Пельмар – Ндоє, Т. Джака (Фрай 88), Бургер (Малес 106), Калафіорі – Огюстен (Зечірі 81), Амдуні, Діуф.

Фіорентина: Террачано – Додо, Міленкович, Ігор (Раньєрі 56), Бірагі – Бонавентура (Барак 106), Амрабат, Кастровіллі (Мандрагора 120+2) – Н. Гонсалес, Артур Кабрал (Йович 91), Брекало (Іконе 46).

Попередження: Бургер – Ігор, Раньєрі, Н. Гонсалес, Іконе, Бонавентура, Барак.