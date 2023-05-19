Ліга конференцій

"Молотобійці" не вигравали європейський трофей із 1965 року.

Вест Гем вийшов у фінал єврокубку вперше з сезону-1975/76, повідомляє Squawka.

Це перший єврокубковий фінал для лондонців за 47 років – у сезоні-1975/76 клуб грав у фіналі Кубка володарів кубків. 1965 року Вест Гем виграв цей турнір, і це його єдиний європейський трофей.

Зазначимо, що 1999 року Вест Гем став одним із трьох переможців Кубка Інтертото, за який трофей не вручався.

Нагадаємо, що Вест Гем обіграв АЗ Алкмар і вийшов у фінал Ліги конференцій, де зіграє проти Фіорентини.