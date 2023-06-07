Ліга конференцій

Англійський хавбек — про майбутній фінал ЛК проти Фіорентини.

У фінальному поєдинку Ліги конференцій Фіорентіна зустрінеться із лондонським Вест Гемом.

Центральний півзахисник "молотобійців" Деклан Райс поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Це неймовірне почуття. Цього сезону ми перевершили наше торішнє досягнення, зробили на один крок більше. Це величезне досягнення для клубу. Я не зможу усвідомити це, доки ми не сядемо в літак на Прагу.

Цей титул стане найбільшим досягненням у кар’єрі, якщо ми переможемо. Перемога у єврокубковому турнірі може підвищити статус нашого клубу в очах уболівальників. Я дуже хочу побачити, як хлопці посміхаються та святкують перемогу із сім’ями.

Я в цьому клубі з 11 років і підтримую «Вест Гем» відколи почав стежити за футболом. Збрешу, якщо скажу, що не думаю про фінал щодня. Доходити до фіналу та програвати дуже неприємно, тому ми націлені на перемогу", — цитує слова Райса офіційний сайт УЄФА.