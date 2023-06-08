Ліга конференцій

Дивовижний єврокубковий сезон для команди Девіда Моєса.

У фіналі Ліги конференцій УЄФА лондонський Вест Гем напередодні здобув перемогу над італійською Фіорентиною.

Фіорентина — Вест Гем 1:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Команда Девіда Моєса при цьому наряд чи зможе записати до власних досягнень виступи в поточному сезоні на внутрішній арені, проте міжнародний виступ із надлишком компенсував усі невдачі "залізних" у англійській Прем’єр-лізі.

"Молотобійці" стартували в Лізі конференцій зі стадії групового етапу, де їхніми суперниками були бельгійський Андерлехт (1:0, 2:1), датський Сількеборг (3:2, 1:0) та румунська Стяуа (3:0, 3:1).

Після цього, уже на стадії плей-оф, команда Девіда Моєса протистояла кіпрському АЕК Ларнака (2:0, 4:0), бельгійському Генту (1:1, 4:1) та нідерландському АЗ Алкмар (2:1, 1:0).

Таким чином Вест Гему вдалось пройти турнірний шлях аж до заповітного трофею без жодної поразки та лише з однією нічиєю.

Нагадаємо, що головний трофей Ліги конференцій став для Вест Гема першим здобутим кубком за 43 роки.